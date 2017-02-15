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Как не стать жертвой энергетического вампира

Фото: GLOBAL LOOK press
Геннадий Гончаров

Геннадий Гончаров блогер

 Гипнотизер, руководитель «Московской школы Геннадия Гончарова», автор книг о гипнозе. Лучший экстрасенс мира (Гран-при в Токио 1992 года)
Цель энергетического вампира – получить положительную энергию, выведя человека из равновесия. Чаще всего вампиры – это люди, которые не реализовали себя в жизни, они получают удовольствие, когда делают кому-то плохо, дестабилизируют, портят настроение.
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Энергетическим вампиром может оказаться кто угодно из вашего окружения: начальник, который оказывает давление на своих подчиненных, партнер по бизнесу и даже близкий родственник, супруг, подруга.

В интернете полно тех, кто хочет питаться чужой энергией. Все эти люди орудуют под вымышленными фейковыми именами, они, как правило, хозяева страничек без друзей и с одной картинкой вместо фотографии. Эти люди занимаются тем, что троллят других, выводят людей из себя своими комментариями или постами, пишут гадости под вымышленными именами, оскорбляют, переходят на личности.

Кто-то из них учится вампирить осознанно, а кто-то делает это несознательно. Желание заниматься вампиризмом говорит о том, что у человека есть некая "дыра" и ему необходимо где-то почерпнуть энергию. Вампиры выводят собеседника из себя, оскорбляют, хамят, и в результате, получают энергию, однако на пользу им это не идет. Человеку никогда не станет хорошо от того, что другому будет плохо: силы прибавляются не надолго, самочувствие улучшается на время, потом нужна новая доза энергии.

Фото: GLOBAL LOOK press

Очень часто энергетическими вампирами становятся наркоманы, алкоголики, игроманы потому, что порок часто требует дополнительной подпитки. Например, игроман или алкоголик берет деньги в долг и не возвращает, мы начинаем понимать, что у человека есть проблема, которая в мгновение ока становится нашей. Когда мы отдаем деньги, мы отдаем энергию. Представим такую ситуацию, мы дали человеку деньги в долг, человек их прогулял, потратил, начинает нас избегать, обманывать, мы нервничаем, переживаем – это же наши деньги, чтобы их заработать, мы потратили силы и энергию. По сути, мы отдали ему свою энергию в виде денег. Так что, одалживание – это скрытая форма вампиризма.

Как защититься от энергетического вампира

Обратите внимание на людей из своего окружения: если после общения с кем-то вы чувствуете опустошение, кто-то постоянно вынуждает вас на конфликты, давит на вас, значит, данный человек вампир и живет за счет энергии других людей. Первый признак того, что человек является вампиром, если вы общаетесь с человеком, но у вас есть желание как можно быстрее закончить разговор и уйти. В случае, если ваши опасения подтвердились, первое, что необходимо сделать – это выйти из зоны контакта с энергетическим вампиром. В общении с таким человеком надо занимать позицию созерцателя и ни в коем случае не содействовать ему ни по работе, ни в личном плане, ни в каких-то договорных отношениях. Выход из зоны контакта с вампиром должен быть на всех уровнях – вплоть до того, что ему не стоит смотреть в глаза.

Если общения с вампиром избежать нельзя так, как это, например, ваш начальник, и вы находитесь у него в подчинении, а намерений сменить работу у вас пока нет, то вам необходимо научиться закрываться. Для этой цели предусмотрены различные медитативные практики, которые учат создавать, так называемый, кокон.

Фото: Дни.Ру

Вокруг каждого человека находится тепловое поле. Поскольку средняя температура тела составляет 36.6 градусов, исходя из небольших знаний физики, можно понять, что каждого индивидуума окружает некая тепловая подушка – наша аура, которая должна быть целостной. Целостность нашей ауры возможна только тогда, когда мы находимся в уравновешенном состоянии. Если энергетический вампир чувствует, что аура человека целостна, он не может ее пробить, и оставляет его, чтобы переключится на кого-то другого. Приведу бытовой пример: стоят на остановке люди, ждут автобус, кто-то начинает нервничать, возмущаться, ходить туда-сюда, и тут же, как по мановению волшебной палочки, народ на остановке начинает улыбаться. Произошел выброс энергии потому, что кто-то вышел из равновесия, и окружающие получили его энергию, и у них повысилось настроение.

Когда имеешь дело с вампиром нельзя допускать того, чтобы открылся канал, и вышла энергия, как бы вас на это не провоцировали. Вы можете учиться хладнокровно воспринимать критику начальства, возводить вокруг себя мысленно стену из кирпича, читать про себя молитвы или мантры, главное – не давать человеку вывести себя из равновесия.

Как прийти в себя после общения с вампиром

Если утечка энергии все-таки произошла, надо учиться ее восполнять. Один из самых действенных способов – это медитация. Реализуйте удобную для себя позу: это может быть положение лежа, так называемая, "поза мумии", "поза фараона", немного видоизмененная поза шавасана, чтобы восстановить энергетику. Руки вдоль тела, ноги на ширине плеч, левая рука на область сердца, правая рука в области печени. Можно включить приятную, спокойную музыку и погрузиться в состояние легкой нирваны на 20-40 минут. Полная отрешенность, хорошие мысли, не надо специально засыпать, говорить себе какие-то формулы, наш организм сам себе поможет, главное ему не мешать. Сразу оговорюсь, поза должна быть комфортной и естественной лично для вас. 

15 февраля 2017, 14:34

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