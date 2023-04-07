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Пятница 7 апреля

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"Запчасти стали дефицитными": владельцев авто настиг массовый кризис

"Запчасти стали дефицитными": владельцев авто настиг массовый кризис
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На рынке автозапчастей происходит неладное.

Автомобильный обозреватель Игорь Моржаретто сообщил URA.RU о массовом кризисе владельцев машин. По его словам, детали для транспортных средств теперь продают гораздо дороже, а некоторые из них крайне сложно достать. "Запчасти стали дефицитными на целый ряд автомобилей", — подчеркнул эксперт.

Из этого, по словам Моржаретто, вытекла еще одна неприятность: автозапчасти стали разбирать и восстанавливать даже в тех случаях, когда это критично с точки зрения безопасности. Например, когда дело касается тормозной системы.

Специалист настаивает на введении официального перечня требований и условий, которые будут определять возможность восстановления конкретных деталей. Кузовные автозапчасти, считает Игорь, могут служить и отремонтированными.

7 апреля 2023, 08:40
Фото: Melissa Erichsen/dpa/www.globallookpress.com
URA.RU✓ Надежный источник

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