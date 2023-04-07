"Запчасти стали дефицитными": владельцев авто настиг массовый кризис

На рынке автозапчастей происходит неладное.

Автомобильный обозреватель Игорь Моржаретто сообщил URA.RU о массовом кризисе владельцев машин. По его словам, детали для транспортных средств теперь продают гораздо дороже, а некоторые из них крайне сложно достать. "Запчасти стали дефицитными на целый ряд автомобилей", — подчеркнул эксперт.

Из этого, по словам Моржаретто, вытекла еще одна неприятность: автозапчасти стали разбирать и восстанавливать даже в тех случаях, когда это критично с точки зрения безопасности. Например, когда дело касается тормозной системы.

Специалист настаивает на введении официального перечня требований и условий, которые будут определять возможность восстановления конкретных деталей. Кузовные автозапчасти, считает Игорь, могут служить и отремонтированными.