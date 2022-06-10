Первый автомобильный мост между Россией и Китаем открылся в Благовещенске

Строили, строили и, наконец, построили! На Дальнем Востоке состоялось торжественное открытие переправы между Владивостоком и Хэйхэ, передает сайт VSE42.RU. Первый автомобильный мост Россия-Китай начал полноценно функционировать 10 июня.
Как сообщает Царьград, организованы две полосы движения длиной более километра. Дорожное сооружение через Амур воздвигли за 19 миллиардов рублей.
Грузовые транспортные средства уже вовсю пользуются новым мостом, отмечает RT. При этом средняя стоимость проезда впечатляет — 8,7 тысяч рублей.