В центре Москвы пассажирка такси пострадала в результате аварии с участием трамвая

Данные о серьезной аварии были зарегистрированы в российской столице. Известно, что автомобиль такси такси столкнулся с трамваем.
В результате ДТП пострадала женщина, гражданка, которая сидела в салоне легкового транспортного средства. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить экспертам.
Популярные темы форума
ну и страшные же вы
Во сколько лет надо выходить замуж?
Мужчины делятся на нелюдей и людей
Весна
Надо больше двигаться
не рубите с горяча
Посёлок Янтарны - вторая серия.
Побочные у короновируса
Почему Юрист бросил Невесту Премиум класса ?
Робот- собутыльник