В России разрешат ездить по выделенной полосе

Таким машинам могут разрешить ездить по выделенке. Нововведение может вступить в силу в следующем году. Согласно поправкам в ПДД, беспилотные автомобили могут получить приоритет среди общественного транспорта на дорогах.
Представитель Национальной технологической инициативы "Автонет" рассказал, что преимущественно во всех ДТП с участием беспилотников виноват водитель другой машины. По его словам, автолюбители не соблюдают правила дорожного движения, и приоритет позволит решить этот вопрос.
Предложение о езде беспилотных авто по выделенной полосе готовят к представлению в МВД, передает Life. Новая мера может стать временной, потому что внедрение сервисной телематической платформы "Автодата" позволит беспилотникам получать данные не только от своих, но и от других машин.
Как писали "Дни.ру", с 1 августа 2020 года в России ввели новый штраф для автомобилистов. Раньше 500-800 рублей приходилось платить таксистам, водителям грузовиков и автобусов, если у них не было диагностической карты, подтверждающей прохождение техосмотра. Теперь это требование распространяется на всех автомобилистов. Размер штрафа увеличился до двух тысяч рублей.
Популярные темы форума
Вонь
См концерт Цоя ,по телеку ,толпа с ума сходит
Дочь связалась с таджиком
Легкоступова скончалась
Как вы относитесь к танцам на шесте?
А вы бы хотели богатого?
Разборки в семье Алибасовых.
Ассоциации с именем Лера?
Курящая и пьющая женщина
Кого вы считаете сексуальным?