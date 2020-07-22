На юго-востоке Москвы машина влетела в пешеходов: есть пострадавшие

Днем 22 июля на юго-востоке Москвы случилось серьезное ДТП. На Краснодарской улице столкнулись две машины.
От сильного удара один из автомобилей вылетел на тротуар и наехал на пешеходов. По предварительным данным, три человека получили травмы. Другие подробности выясняются.
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