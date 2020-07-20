В Мытищах автомобиль такси столкнулся с грузовиком

В Подмосковье произошло серьезное ДТП. Уточняется, что в Мытищах машина такси столкнулась с грузовиком.
По данным СМИ, в результате случившегося погиб человек. Обстоятельства ЧП выясняются.
Певица рассказала о случившемся
Популярный ведущий переполошил народ
Артистка сохранила хорошие отношения с экс-супругом
Звезда чуть не опоздала на собственное выступление
Популярные темы форума
Разные религии с парнем
Почему уходят к молодым?
Когда уже поздно рожать?
Почему Армения и Азербайджан ругаются?
Украинская кровь
Напились на свадьбе изменила мужу
Влюбился в маму друга
Как мужики так быстро находят замену?
Кто ходил?
Стоит ли мстить?