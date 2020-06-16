Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Ефремов устроил смертельное ДТП Гороскоп

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Вторник
16 июня
Лента новостей
20:29
Дмитрий Певцов тайно похоронил любимую женщину
19:52
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:47
Собчак отправила Тимати есть фекалии в эфире популярного шоу
19:43
"Получает кайф от этих отношений": психолог вывела разведенку Муцениеце на чистую воду
19:38
Lexus ES: "фисташка" с красивым дизайном
19:19
Девушка сына Ефремова отменила празднование дня рождения из-за скандала вокруг ДТП
18:59
"Лучшее впереди": жена Николаева сделала заявление о разводе
18:51
Пенкин набросился на СМИ после скандала с Ефремовым: Средневековое сознание
18:24
"Выдержит ли он?": психическое состояние Ефремова вызвало беспокойство
18:11
Политолог не исключил досрочных выборов президента Украины
18:10
Губерниев резко прокомментировал слова Бони о "россиянах-нищебродах"
18:10
Николай Дроздов готов рассказать о причинах развода с первой женой
17:54
В покое и без скандалов: родители и дочь Началовой покинули Москву
17:43
Огромное граффити с врачом-ангелом появится в Подмосковье ко Дню медика
17:22
Марина Александрова показала необычный сюрприз от детей: Ни холст, ни масло
17:21
"Зачем ты меня бьешь?": в Сети появилось видео издевательств душегуба Соколова над Ещенко
17:20
"У нее на всех фронтах плохо": Калашникова прошлась по "клеветнице" Борисовой
17:20
"Осталось пристроить Рудковскую": получившего новую работу Плющенко высмеяли на Первом канале
17:05
Выведена формула идеального брачного союза
17:05
Медики рассказали россиянам о способах спастись от клещей
16:53
У Лидии Федосеевой-Шукшиной пропал штамп о браке с Алибасовым
16:42
Разведенный Прилучный решил проблему одиночества: Не могу быть один
16:42
Бездельники и алкаши: Виктория Боня унизила получающих минимальную зарплату россиян
16:35
Гороскоп на сегодня, 17 июня 2020 года
16:32
Арбенина ставит свечи за погубившего душу Ефремова
16:26
Авербух забрал сына у алкоголички Лобачевой
16:25
Адвокат родных погибшего в ДТП с Ефремовым раскрыл детали дела: Никакой компенсации
16:23
В Подмосковье пьяный мужчина свалился в лифтовую шахту и умер
16:12
Миллионов 10 минимум: могила Веры Глаголевой поразила народ богатством
16:08
9-летнюю дочь звезды сериала "Друзья" Дэвида Швиммера побрили налысо
16:04
"Что за бред": Тутберидзе резко высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
15:53
Бойня со стрельбой в Ингушетии: погибли три человека
15:38
Спортивный агент: Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна
15:36
"Сердце за него разрывается": Грачевский встал на защиту устроившего пьяное ДТП Ефремова
15:34
Алексей Воробьев вспомнил о знакомстве со Стивом Кареллом на съемках "Космических войск"
15:01
Критик Пугачевой раскрыл подноготную признания Костюшкина об изнасиловании
14:56
"Мне его не жалко": Познер отвернулся от опального Ефремова
14:51
Принца Уильяма сразил страшный недуг
14:41
Заскучавший на карантине Виторган начал прикладываться к бутылке
14:36
На Камчатке ввели режим ЧС
14:20
При взрыве в Идлибе был поврежден российский БТР
14:18
Известная ведущая разрезала себе глаза и показала результат
14:17
Низкорослая Ани Лорак впечатлила народ голыми длинными ногами
14:17
У подросшего сына Лазарева нашли черты Гагариной
14:03
Слезы и боль: что случилось с могилой сына Светланы Моргуновой
14:00
Соперница Лукашенко на президентских выборах сообщила о поступивших угрозах
13:59
Захарова высказалась о британском сериале "Отравление в Солсбери"
13:58
Бабкина рассказала Корчевникову о неудачном браке с музыкантом из "Самоцветов"
13:44
Тимати наслаждался падением Джигана
13:19
Отклонившая предложение руки и сердца Бербер: На тему брака стоит какой-то блок
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Иуды!": Шукшина плюнула в бессовестных родственников убитого Ефремовым водителя
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Адвокат Ефремова заявил о попытках семьи нажить популярность на пьяном ДТП
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
"Ему нужно было, чтобы она поскорее умерла": новые сенсационные детали болезни Жанны Фриске
Названо место похорон Леонида Куравлева
Авто
Lexus ES:

Lexus ES: "фисташка" с красивым дизайном

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Семь – всегда было счастливым числом во многих культурах. Студенты мечтают вытянуть седьмой билет на экзамене, пациенты в больницах считают, что все будет хорошо, раз им досталась седьмая палата, отдыхающие – счастливы в седьмом номере (даже если он расположен на первом этаже). Принесет ли удачу компании Lexus седьмое поколение элегантного бизнес-седана? Вполне возможно. Давайте разберемся что это за седан.
прочитано 157 раз

Узкий прищур ярких светодиодных фар, подчеркнутых стрелками габаритных фонарей. Все это рифмуется воздухосборниками под фарами и стремится к сужению решетки радиатора, как бы подводя итог стараниям дизайнера.

Фото: Родион Газманов

В профиль ES повторяет форму уже вошедших в моду “четырехдверных купе”, хотя для подобного плана конфигурации у этой машины сзади полно пространства, о чем я расскажу немного позже. Спортивный силуэт сразу приковывает к себе внимание, а уж цвет, который Lexus обозначил как “зеленый металлик” (а я бы назвал фисташковым) вообще восхищает. “Зеленый” звучит до боли прозаично, не находите?

Фото: Родион Газманов

Низкая посадка дает еще больше надежд на скорость и маневренность, да и корма отнюдь не подкачала. Форма здесь подчинена тем же законам дизайна, что и в передней части автомобиля.

Задние фонари хочется показать крупно, “потому что это красиво"!

Фото: Родион Газманов

Раз уж я заговорил о цвете, то отношение Lexus к цветам внутри машины не менее внимательное, чем в экстерьере. Теплые, согревающие взгляд, оттенки очень поднимают настроение в межсезонную, пронизанную сквозняками, пору. Не знаю, удастся ли, правда, сэкономить при этом на отоплении. Светлые деревянные вставки мне здесь кажутся спорным решением, но на вкус и цвет, как говорится.

Фото: Родион Газманов

Сиденья очень удобные. Баланс между “мягким” и “строгим” выдержан достойно: в креслах не утопаешь, но и спина не устает от излишней жесткости, хотя седан имеет спортивные задатки.

Фото: Родион Газманов

Посадка интуитивно удобная, хотя до ручек переключения режимов поездки и отключения электронной стабилизации приходится тянуться. Это минус.

Невероятно крутой огромный дисплей – дань всеобщей экранной гонке, в которую вовлечены все мало-мальски уважающие себя автопроизводители.

Фото: Родион Газманов

Дисплей находится в отдалении от водителя, поэтому делать его тактильным не было никакого смысла. Управление возложено на трекпэд. Удобно? В принципе, да.

Фото: Родион Газманов

А вот насчет приборной панели – тут обратная тенденция: минимализм. Впервые встреченная мной в спортивном RC (ну тут понятно, упрощение порождает чувство легкости и надежности), и LC (логика та же), схема “тахометр и спидометр в одном месте”, чувствую, скоро перекочует и во взрослые внедорожники автоконцерна.

Фото: Родион Газманов

Дело вкуса, конечно, но мне хотелось бы иметь приборку побольше, да и информации на ней тоже. Все-таки осталось из детства желание чувствовать себя пилотом, хоть и за рулем. Не можешь пилотом – почувствуй себя пассажиром! Забравшись на заднее сиденье автомобиля, я удивился, почему внутри потолок не кажется слишком низким, несмотря на каплевидную форму основной части машины. В опускающемся подлокотнике можно включить подогрев сидений, а также управлять медиасистемой.

Фото: Родион Газманов

Я уже привык к тому, что если это не спортивная модель Lexus, то машина уже не про скорость, а про комфорт и плавность. ES 250 не стал исключением. 2,5 литра (наконец-то честная маркировка!) выдают всего 200 лошадей, и едут соответственно (разгон 9,1 секунда). Модель с маркировкой 350 (3,5 литра, как можно догадаться) имеет мощность 249 л.с. И разгоняется за 7,9 секунд. В общем, на светофорах с этой машиной делать нечего.

Фото: Родион Газманов

Но не за это любят седаны от Lexus, а за невероятный комфорт внутри. Разговаривать можно без повышения голоса даже на высокой скорости в тоннеле. Все посторонние звуки скрадываются великолепной звукоизоляцией. Даже стеклоподъемники работают бесшумно. И при такой самоизоляции (простите, шумоизоляции, конечно) грех было бы не обратить внимание на звук. А с этим здесь тоже все в порядке. Или нет?

Фото: Родион Газманов

Акустическая система премиум класса Mark Levinson звучит очень неплохо, но слишком воздушно что ли: не хватает плотности в басах. И если задирать бас в настройках, то размазывается нижняя середина. Зато верха всегда чисты и отчетливы, спасибо и на том.

Фото: Родион Газманов

Багажник ES не просто большой, он огромный. Не каждый кроссовер-внедорожник может таким похвастаться. Гитара поместилась, и места хватило бы еще для трех таких.

Выводы: перед вами престижный бизнес-седан, цена на который начинается от 2 599 000 рублей. Если вы хотите поразить всех быстрым стартом со светофора, то вам в другой отдел магазина, на ES так не погоняешь. А вот за красивым дизайном, высокими технологиями и невероятным комфортом – вам именно сюда.

16 июня 2020, 19:38

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Соперница Лукашенко на президентских выборах сообщила о поступивших угрозах
Умер отец Порошенко
В Раде предупредили о возможности госпереворота на Украине
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020

Шоу-бизнес

В покое и без скандалов: родители и дочь Началовой покинули Москву
"Зачем ты меня бьешь?": в Сети появилось видео издевательств душегуба Соколова над Ещенко
"У нее на всех фронтах плохо": Калашникова прошлась по "клеветнице" Борисовой
"Осталось пристроить Рудковскую": получившего новую работу Плющенко высмеяли на Первом канале

Проишествия

Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Получает кайф от этих отношений": психолог вывела разведенку Муцениеце на чистую воду

Что актриса скрывает от публики

Шоу-бизнес

"Лучшее впереди": жена Николаева сделала заявление о разводе

Певица поддержала Агату Муцениеце
Шоу-бизнес

Авербух забрал сына у алкоголички Лобачевой

Откровенное интервью прославленного спортсмена
Шоу-бизнес

"Осталось пристроить Рудковскую": получившего новую работу Плющенко высмеяли на Первом канале

Фигурист стал тренером сборной России

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 17 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 июня 2020 года
Совет на выходные, 12-14 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Спортивный агент: Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна
"Что за бред": Тутберидзе резко высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
Овечкин скучает по русскому менталитету
Впервые в истории: Трусова исполнила невозможный трюк на тренировке

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+