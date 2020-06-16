Lexus ES: "фисташка" с красивым дизайном

Семь – всегда было счастливым числом во многих культурах. Студенты мечтают вытянуть седьмой билет на экзамене, пациенты в больницах считают, что все будет хорошо, раз им досталась седьмая палата, отдыхающие – счастливы в седьмом номере (даже если он расположен на первом этаже). Принесет ли удачу компании Lexus седьмое поколение элегантного бизнес-седана? Вполне возможно. Давайте разберемся что это за седан.

Узкий прищур ярких светодиодных фар, подчеркнутых стрелками габаритных фонарей. Все это рифмуется воздухосборниками под фарами и стремится к сужению решетки радиатора, как бы подводя итог стараниям дизайнера.

В профиль ES повторяет форму уже вошедших в моду “четырехдверных купе”, хотя для подобного плана конфигурации у этой машины сзади полно пространства, о чем я расскажу немного позже. Спортивный силуэт сразу приковывает к себе внимание, а уж цвет, который Lexus обозначил как “зеленый металлик” (а я бы назвал фисташковым) вообще восхищает. “Зеленый” звучит до боли прозаично, не находите?

Низкая посадка дает еще больше надежд на скорость и маневренность, да и корма отнюдь не подкачала. Форма здесь подчинена тем же законам дизайна, что и в передней части автомобиля.

Задние фонари хочется показать крупно, “потому что это красиво"!

Раз уж я заговорил о цвете, то отношение Lexus к цветам внутри машины не менее внимательное, чем в экстерьере. Теплые, согревающие взгляд, оттенки очень поднимают настроение в межсезонную, пронизанную сквозняками, пору. Не знаю, удастся ли, правда, сэкономить при этом на отоплении. Светлые деревянные вставки мне здесь кажутся спорным решением, но на вкус и цвет, как говорится.

Сиденья очень удобные. Баланс между “мягким” и “строгим” выдержан достойно: в креслах не утопаешь, но и спина не устает от излишней жесткости, хотя седан имеет спортивные задатки.

Посадка интуитивно удобная, хотя до ручек переключения режимов поездки и отключения электронной стабилизации приходится тянуться. Это минус.

Невероятно крутой огромный дисплей – дань всеобщей экранной гонке, в которую вовлечены все мало-мальски уважающие себя автопроизводители.

Дисплей находится в отдалении от водителя, поэтому делать его тактильным не было никакого смысла. Управление возложено на трекпэд. Удобно? В принципе, да.

А вот насчет приборной панели – тут обратная тенденция: минимализм. Впервые встреченная мной в спортивном RC (ну тут понятно, упрощение порождает чувство легкости и надежности), и LC (логика та же), схема “тахометр и спидометр в одном месте”, чувствую, скоро перекочует и во взрослые внедорожники автоконцерна.

Дело вкуса, конечно, но мне хотелось бы иметь приборку побольше, да и информации на ней тоже. Все-таки осталось из детства желание чувствовать себя пилотом, хоть и за рулем. Не можешь пилотом – почувствуй себя пассажиром! Забравшись на заднее сиденье автомобиля, я удивился, почему внутри потолок не кажется слишком низким, несмотря на каплевидную форму основной части машины. В опускающемся подлокотнике можно включить подогрев сидений, а также управлять медиасистемой.

Я уже привык к тому, что если это не спортивная модель Lexus, то машина уже не про скорость, а про комфорт и плавность. ES 250 не стал исключением. 2,5 литра (наконец-то честная маркировка!) выдают всего 200 лошадей, и едут соответственно (разгон 9,1 секунда). Модель с маркировкой 350 (3,5 литра, как можно догадаться) имеет мощность 249 л.с. И разгоняется за 7,9 секунд. В общем, на светофорах с этой машиной делать нечего.

Но не за это любят седаны от Lexus, а за невероятный комфорт внутри. Разговаривать можно без повышения голоса даже на высокой скорости в тоннеле. Все посторонние звуки скрадываются великолепной звукоизоляцией. Даже стеклоподъемники работают бесшумно. И при такой самоизоляции (простите, шумоизоляции, конечно) грех было бы не обратить внимание на звук. А с этим здесь тоже все в порядке. Или нет?

Акустическая система премиум класса Mark Levinson звучит очень неплохо, но слишком воздушно что ли: не хватает плотности в басах. И если задирать бас в настройках, то размазывается нижняя середина. Зато верха всегда чисты и отчетливы, спасибо и на том.

Багажник ES не просто большой, он огромный. Не каждый кроссовер-внедорожник может таким похвастаться. Гитара поместилась, и места хватило бы еще для трех таких.

Выводы: перед вами престижный бизнес-седан, цена на который начинается от 2 599 000 рублей. Если вы хотите поразить всех быстрым стартом со светофора, то вам в другой отдел магазина, на ES так не погоняешь. А вот за красивым дизайном, высокими технологиями и невероятным комфортом – вам именно сюда.