В Петербурге легковушка сбила 80-летнюю женщину

В Санкт-Петербурге водитель легкового автомобиля сбил 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре. Авария произошла днем 29 мая в Адмиралтейском районе.
В результате пенсионерка получила травмы средней степени тяжести и была доставлена в больницу, сообщает ИА "Невские новости". Другие подробности ДТП выясняются.
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