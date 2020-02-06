Есть пострадавшие: в Новосибирске легковушка влетела в толпу пешеходов

В Новосибирске автомобиль на полном ходу влетел в толпу людей, которые переходили дорогу. В результате случившегося травмы получили два человека.
По данным телеканала "360", у водителя иномарки могла случиться неполадка. После ДТП он не стал выходить из салона и дожидался полицию в салоне. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД.
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