Водитель умер на месте: в Москве фура на полном ходу врезалась в легковушку

В Москве тяжелая фура на встречке врезалась в автомобиль. Водитель легковушки погиб на месте.
По данным телеграм-канала Hue, виновником ДТП стал водитель "Газели". Обстоятельства случившегося выясняются.
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