Под Новгородом в аварии с иномаркой погибли два человека

В Окуловском районе Новгородской области столкнулись два автомобиля. Серьезная авария произошла в минувший вторник, 11 февраля.
Как передает FlashNord, водитель Nissan Almera выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль МАЗ. Два человека, находившиеся в иномарке, скончались от полученных травм.
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