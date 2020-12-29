При лобовом столкновении под Дмитровом пострадали люди

На Московском большом кольце в районе деревни Сысоево под Дмитровом лоб в лоб столкнулись два автомобиля, передает сайт "Подмосковье сегодня". В результате ДТП оба водителя пострадали. Прибывшие на место аварии спасатели оказали им первую помощь, после чего передали бригаде скорой помощи. Во избежание возгорания поврежденных машин у них были отключены аккумуляторы, для чего понадобилось гидравлическим прессом вскрыть поврежденные капоты.

