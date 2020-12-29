Пьяный водитель снес гулявшую с внучкой пенсионерку

В городе Богородск Нижегородской области пьяный водитель устроил смертельное ДТП. По тротуару в одном из дворов города гуляла пенсионерка с двухлетней внучкой на санках. Камеры наружного наблюдения сняли, как в этот момент их снес потерявший управление автомобиль, передает Пятый канал. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ребенок чудом не пострадал.
Выяснилось, что за рулем иномарки находился водитель в состоянии алкогольного опьянения. В салоне вместе с ним сидели его жена и ребенок.
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