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Пьяный водитель снес гулявшую с внучкой пенсионерку

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В городе Богородск Нижегородской области пьяный водитель устроил смертельное ДТП. По тротуару в одном из дворов города гуляла пенсионерка с двухлетней внучкой на санках. Камеры наружного наблюдения сняли, как в этот момент их снес потерявший управление автомобиль, передает Пятый канал. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ребенок чудом не пострадал.

Выяснилось, что за рулем иномарки находился водитель в состоянии алкогольного опьянения. В салоне вместе с ним сидели его жена и ребенок.

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Автор: 29 декабря 2020, 19:02 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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