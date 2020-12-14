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Авто
KIA Rio: экономно и классно

KIA Rio: экономно и классно

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
KIA Rio – дитя корейского автопрома, на примере доказывающее, что миром правит не элита, а добротная середина: здесь нет дерева с рояльным лаком в салоне, акустической системы с шестнадцатью динамиками и киловаттным усилителем. Салон не отделан кожей из пятой точки белого африканского носорога, но… Это одна из самых часто встречаемых машин в таксопарках. Лучшего показателя “цена/качество” не найти, я уже не говорю о надежности.. Что из себя представляет автомобиль, стартовая цена на который начинается с 835 тысяч рублей, мы сейчас и разберемся.
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КАК ВЫГЛЯДИТ:

Фото: Родион Газманов

Выглядит автомобиль симпатично, особенно в красном цвете (мне он сразу приглянулся в пресс-парке). Очень здорово скомпонована передняя часть, где решетка переходит в фары, и все это подчеркивается еще одной решеткой снизу, обрамленной треугольными нишами под противотуманки. Я люблю продуманные решения. В комплекте со светодиодными фарами автомобиль выглядит современно и лаконично.

Фото: Родион Газманов

На корме тоже придраться особо не к чему. Обратите внимание на боковые разрезы со светоотражателями, соединенные горизонтальной линией на крышке багажника. Фары, кстати, тоже собраны в единый горизонтальный блок, как дань моде. Ну и без залихватских спортивных накладок на выхлоп тоже не обошлись (да, труба здесь одна, я проверял!).

КАК ВНУТРИ:

Фото: Родион Газманов

Черный пластик и хромированная горизонтальная линия – всё это смотрится аскетично и по делу. По центру торпедо расположен экран бортового компьютера и управление климат-системой чуть ниже. Приборная панель не ЖК, но что вы хотели от эконом класса?

Бортовой компьютер прекрасен. Там даже есть такая вещь как профиль пользователя, запоминающий любимые радиостанции, настройки звука и прочие мелочи, на которые приходится тратить время перед поездкой на новой или чужой машине. Навигация, меню с быстрым откликом и много других полезных мелочей, призванных облегчить жизнь водителя.

Фото: Родион Газманов

Большие окна и хорошая обзорность. Главная проблема небольших седанов – низкая крыша. Из-за этого приходится опускать кресло до самой нижней отметки и сидеть как партизан в бруствере. Здесь такого эффекта нет, и конфигурация водительской части салона позволяет очень хорошо видеть всё вокруг.

Сиденья удобные. Мне довелось провести около трех часов за рулем без перерыва во время поездки в Егорьевск, и дорога оказалась легкой. Как я сказал, кожа из носорога при отделке салона не используется, но отстроченный кант смотрится хорошо и на искусственной коже. К тому же, это гуманно по отношению к африканской фауне.

Фото: Родион Газманов

КАК ЕДЕТ:

KIA RIO оснащается бензиновыми двигателями с мощностью 100 или 123 л.с. с разгоном 12,9 в самом экономичном варианте и 10,6 с 123-сильным мотором на ручной коробке. Но мы же не на гоночный трек собрались, правда? Зато комбинированный расход всего в районе 6,5 литров на сто километров пробега.

Передний привод позволяет применить здесь полузависимую заднюю подвеску. От этого задним пассажирам немного жестче, зато надёжность выше и стоимость ремонта ниже.

На водительском сидении претензий к жесткости нет. Ход плавный и аккуратный, если не форсить и не налетать с гиканьем и улюлюканьем на лежачих полицейских, удовольствие от поездки гарантировано.

Рулевое управление с электроусилителем, и это еще один неожиданный плюс для недорогой машины. А если к этому прибавить нормальную АКПП без вариаторов и прочих заменителей радости, то в эту машину практически можно влюбиться!

Фото: Родион Газманов

КАК ЗВУЧИТ:

Аудиосистема довольно приятная, без эксцессов, правда. Раскачивать звук на полную с открытыми окнами здесь не нужно, да и не получится. Чуть мыльная середина и немного не хватает звукового давления в низах. Срежьте на единицу верха и средний диапазон, и будет вам счастье.

Фото: Родион Газманов

КАК ГИТАРА:

А гитара прекрасно разместилась в багажном отделении. На снимке видно, что по бокам есть запас, отгороженное отделение для канистры с обывателем (слева) и огромное пространство спереди, ближе к сиденьям. Задние кресла складываются, позволяя загрузить машину доверху строительными материалами, сезонной картошкой или зимней резиной.

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ:

KIA Rio – надежная рабочая лошадка, прекрасно приспособленная к суровым русским зимам и готовая служить своему владельцу верой и правдой. Отличный комплект всех современных ассистентов вождения, прочная ходовая часть и удобная посадка – хороший набор качеств, которые не всегда встретишь в автомобиле дешевле миллиона рублей.

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14 декабря 2020, 12:17

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
да ты задрал уже со своими статейками,придурок,люди мрут сотнями,а ты все тачки
стоимостью миллионы руб. тестируешь,кому нужен этот пир во время чумы.
1

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