В Башкирии легковушка влетела в столб

В городе Октябрьском в Башкирии автомобиль LADA Priora врезался в электроопору. Авария произошла в минувшую среду, 31 июля.
В результате ДТП пострадал водитель. Мужчина получил серьезные травмы. Причины и обстоятельства аварии выясняют правоохранители, сообщает ToDay News Ufa.
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