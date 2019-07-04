В Башкирии водитель сбил школьника на велосипеде

В среду, 3 июля, в Ермекеевском районе Башкирии водитель автомобиля ВАЗ сбил подростка, который ехал на велосипеде. Инцидент произошел на третьем километре дороги Приютово – Бижбуляк.

Школьник был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. По словам автомобилиста, подросток "внезапно оказался на проезжей части". Причины и обстоятельства ДТП уточняются, передает ToDayNews Ufa.