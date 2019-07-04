Есть пострадавшие: в Петербурге иномарка врезалась в здание

В Санкт-Петербурге иномарка влетела в исторический дом. Автомобиль Hyundai при повороте налево не уступил дорогу Toyota.
В результате машины столкнулись. Водитель и пассажир Toyota получили травмы. На месте ЧП работали бригада скорой помощи и правоохранители, пишет FlashNord.
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