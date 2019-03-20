Автомобилисты просят "ЕР" защитить их интересы
По словам парламентария, возвращать такой штраф сейчас
нельзя. Он подчеркнул, что в этом вопросе единороссы опираются на мнения
экспертов, общественников и миллионов автомобилистов. "Сейчас нет данных о
том, что снижение нештрафуемого порога приведет к улучшению ситуации на
дорогах. Такая статистика не приведена ни Минтрансом, ни ГИБДД", – пояснил
Афонский.
Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов отметил несовершенство системы фиксации нарушений скоростного режима. Перед тем, как усиливать ответственность, нужно разработать предложения, которые позволят упорядочить систему расстановки передвижных и стационарных средств фиксации нарушений правил дорожного движения, уверен он.
Кроме того, заявил общественник, нужны меры по госконтролю за их установкой и обслуживанием. Против инициативы Минтранса выступают 90% автомобилистов, подчеркнул Солдунов.
Вместе с тем необходимо повышать культуру вождения, вводить практику обжалования штрафов, уверены общественники. По словам президента Общенациональной ассоциации автомототуризма Сергея Лобарева и вице-президента Общенационального союза автопрофессионалов "Гильдия автошкол" Сергея Блинова, новые штрафы негативно скажутся на социальном самочувствии россиян.
Напомним, единороссы ранее приостановили рассмотрение инициативы Минтранса о штрафах за превышение скорости на 10 км/ч. При этом партийцы не снимают вопрос с контроля и намерены и дальше отстаивать интересы автомобилистов.
Партийный проект "ЕР" "Безопасные дороги" направлен на сокращение количества ДТП, содействие в улучшении соответствующей законодательной базы. Активисты партпроекта проверяют состояние дорог и пешеходных переходов в регионах, проводят уроки безопасности движения.
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