Автомобилисты просят "ЕР" защитить их интересы

Общественные организации автомобилистов обращаются в "Единую Россию" с просьбой не допустить возвращения административного штрафа за превышение скорости на 10 километров в час. С соответствующей инициативой ранее выступили Минтранс и МВД. По этому вопросу в партию поступило множество обращений на имя депутата Госдумы, координатора партпроекта "ЕР" "Безопасные дороги" Владимира Афонского.



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