В Омске сугроб остановил пьяного водителя

В ночь на 21 марта сотрудники Росгвардии, патрулирующие маршрут в одном из районов Омска, обратили внимание на подозрительный автомобиль. Машина периодически выезжала на полосу встречного движения. Водителя попросили остановиться. Заметив приближающегося росгвардейца, водитель попытался скрыться, однако не справился с управлением и врезался в сугроб, передает портал gorod55.ru. Затем он попытался убежать от сотрудников правоохранительных органов, однако безуспешно. Мужчина, который, как оказалось, находился в состоянии алкогольного опьянения, был передан сотрудникам ГИБДД.
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