Под Ростовом пьяный житель Донецка разбил чужую машину

В полицию обратилась жительница города Донецк в Ростовской области. Она рассказала, что у нее угнали автомобиль Chevrolet, который она оставила своему соседу на ремонт, передает портал rostovgazeta.ru. Мужчина же приступать к работам не стал. Вместо этого он напился и сел за руль. В какой-то момент он потерял управление и врезался в дерево. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.