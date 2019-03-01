В Москве в жуткой аварии погиб сотрудник полиции

В ночь на 1 марта возле Гагаринского тоннеля на Третьем транспортном кольце внедорожник Lexus врезался в автомобиль ГИБДД, внутри которого инспектор занимался оформлением небольшой аварии, передает РИА ФАН. Сотрудник полиции от полученных травм скончался на месте.
Подробности произошедшего устанавливаются. Очевидцы сняли на видео место смертельного ДТП.
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