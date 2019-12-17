В Петербурге женщина попала под колеса авто

В Центральном районе Санкт-Петербурга сбили пешехода. ЧП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.
По данным газеты "Петербургский дневник", под колеса попала пожилая женщина. На место происшествия прибыла машина реанимации. О состоянии пострадавшей не известно.
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