В Удмуртии насмерть сбили двух пешеходов

В Завьяловском районе Удмуртии насмерть сбили двух пешеходов. Уточняется, что водитель иномарки совершил наезд на 64-летнего мужчину и 62-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе

По данным ИА "Удмуртия", на одежде жертв ДТП не было светоотражающих элементов. Обстоятельства случившегося выясняются.