В Удмуртии насмерть сбили двух пешеходов

В Завьяловском районе Удмуртии насмерть сбили двух пешеходов. Уточняется, что водитель иномарки совершил наезд на 64-летнего мужчину и 62-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе
По данным ИА "Удмуртия", на одежде жертв ДТП не было светоотражающих элементов. Обстоятельства случившегося выясняются.
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