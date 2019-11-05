Chevrolet Tahoe: большой и страшный

Три ряда сидений. Рама. Внедорожная подвеска. 6,2-литровый атмосферный двигатель. Вам страшно? Мне уже да. Но страхи нужно побеждать, а лучший способ справиться с монстрами – приручить и подружиться с ними. Этим и займемся в данном обзоре.

Chevrolet Tahoe впечатляет размерами. В дальних предках у этого автомобиля американский пикап. Да-да, с кабиной и здоровенным кузовом. А потом кто-то решил убрать кузов и "продлить" кабину. Результат перед глазами. Высотой под два метра, длиной больше пяти, этот автомобиль очень брутален. И, конечно, какой еще цвет может ему подходить, как не черный?

Прямые углы подчеркивают строгость и силу машины. Это можно видеть как на лицевой стороне, так и сбоку. Кормовая часть тоже кирпичеобразна и довольно проста.

"Высоко сижу, далеко гляжу" – это про Chevrolet Tahoe. Чувствуешь себя водителем грузовика, потому что на поток смотришь свысока. Вспоминаю поговорку "плохое зрение – не проблема носорога", но обзора Tahoe это не касается: он здесь первоклассный из-за высоты и грамотного расположения стоек.

Машина рассчитана на крупного водителя, поэтому у меня получилось утонуть в массивных передних сиденьях. Впрочем, просторно – не тесно, посадка вполне удобная. Из-за расстояния между двумя креслами в средней части салона возникает ощущение, что здесь можно играть в футбол и проводить небольшие дискотеки.

Приборная панель – два циферблата с экраном между ними. Компромисс между классикой и современностью.





Дань гигантизму – здоровенный рычаг переключения скоростей справа от руля. Переключать двумя руками. Ну и последний штрих – специальная выезжающая подножка, чтобы люди с ростом ниже двух метров могли забраться в автомобиль.

Едет Tahoe на загляденье резво. 6,2-литровый движок отрабатывает бодро и громко. Разгон за 6,7 секунды. И какой разгон! Массивный внедорожник летит, рыча и "расплескивая" за собой пространство. Автомобили помельче разлетаются в стороны испуганными стайками. Красота, да и только!

Слева от руля расположен переключатель режимов езды: задний привод, полный привод и полный с пониженной передачей. Что еще нужно внедорожнику? Подвеска мягкая и всепрощающая. В условиях бездорожья этот монстр чувствует себя великолепно. О точности управления говорить много не будем: руль, конечно, люфтит. Хотя после жесткого руля в два раза меньшем Nissan Murano здесь баранку можно прокрутить слева-направо одним пальцем. Отдых, а не машина.

По автозвуку здесь твердая четверка. Bose – один из моих любимчиков в категории хорошистов. Не завораживает, но звучит добротно и достаточно чисто. Любителям электронных басов в этом автомобиле должно понравиться особенно. Эквалайзер я бы трогать не стал: заводские настройки сделаны с умом, но пара единиц в басах дополнительно никогда не помешает.

Если сложить задний ряд сидений, в этом автомобиле можно сыграть небольшой акустический концерт. Места полно – 2681 литр! Если же задний ряд сидений поднят, объем багажного отделения составляет 433 литра, и гитара туда тоже прекрасно помещается. Идеальная машина!

Цена машины – от 3 690 000 рублей. Это за шестилитровый мотор, являющийся стандартной комплектацией, кожаные сиденья с подогревом во всем салоне, круиз-контроль и автоматическую выезжающую подножку (иначе в автомобиль просто не заберешься).

Отличный автомобиль для большой семьи, внушительный и просторный. Идеальный выбор, пока вы не попытаетесь припарковать его на тесной площадке или прокатиться по ротонде подземного гаража в городском торговом центре. Впрочем, слон в посудной лавке тоже может научиться не задевать полки. Со временем.