Иномарка протаранила пешеходный переход под Москвой

Возле гипермаркета "Глобус" в Одинцовском районе Московской области автомобиль Lexus врезался в надземный пешеходный переход, передает сайт "Подмосковье сегодня". По словам очевидцев, водитель был абсолютно трезв. Скорее всего, он просто не справился с управлением. Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, сам мужчина пострадал несильно. "У него только ушиб бедра, родился в рубашке", – рассказал свидетель. Водителя доставили в больницу.
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