Под Владимиром автобус со школьниками столкнулся с грузовиком

Утром 27 ноября на третьем километре автодороги Бутылицы – Новониколаевское в Меленковском районе Владимирской области школьный автобус ПАЗ во время обгона потерял управление и врезался в грузовик Mercedes, следовавший в попутном направлении, передает телеканал "360". В результате пострадали трое детей. Они были доставлены в больницу. Остальных отправили в школу на другом транспорте.
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