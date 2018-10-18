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Авто

Lexus RCF: в бреющем полете над асфальтом

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Судьба снова свела меня с замечательным спортивным купе от японского автопроизводителя Lexus. Аргументом для пресс-парка было то, что я еще не включил автомобиль в серию "гаражных" фотографий. Аргументом для меня – что я еще не накатался и хотел ухватить период, когда на улице все еще есть шершавый асфальт, на котором пять литров 477-лошадного кайфа будут оправданны. 
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Lexus RC F
Цена, руб. 6 484 000
Цена в минимальной конфигурации, руб. 6 484 000
Двигатель (объем/мощность, л. с.) 4968 / 477
Привод задний
Разгон 0-100, сек. 4,5
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 10,8 / 18,5
Снаряженная масса, кг 1 765
Длина/ширина/высота, мм 4705/1845/1390
Клиренс 130
Объем багажника, л 366

Lexus RCF (не путать с RC) присутствует на российском рынке в одной-единственной комплектации. Take it or leave it. Забирай или уезжай. Или забирай и уезжай – этот вариант мне нравится куда больше. Выбор клиенту предоставляется только в цвете машины. Все остальное тут зафиксировано и неизменно.

Фото: Родион Газманов

От "младшего" RC, на первый взгляд, его можно отличить по черному углепластиковому капоту и воздухозаборнику на нем. Сзади RCF может похвастаться маааленьким спойлером, сбоку - отверстиями для вентиляции тормозных колодок. На этом внешние отличия заканчиваются. Не поймите меня неправильно: RC красивая машина. Но покатавшись на RCF, понимаешь, что вся эта красота без достойного двигателя может быть оценена только на парковке.

Фото: Родион Газманов

Внутри мне все нравится. Массивная консоль хоть и неудобна, когда хочешь обнять прекрасную пассажирку, провожая ее после совместного похода в театр, но зато создает ощущение защищенности (не у пассажирки) и наводит на ассоциации с кабиной боевого самолета. Прилепить телефон так, чтобы он ничего не закрывал (кроме как под стекло), здесь решительно невозможно.

Фото: Родион Газманов

Спортивнее сиденьям выглядеть уже некуда. Хоть напиши на них крупными белыми буквами "СПОРТ". Отверстия под подголовником не уменьшают коэффициент лобового сопротивления, но выглядят просто замечательно. И – да, сиденья удобны, что для спортивного автомобиля редкость.

Фото: Родион Газманов

Если вы взяли спортивное купе для того, чтобы с комфортом разместиться на заднем сиденье, вы неисправимый оптимист и совсем не разбираетесь в автомобилях. Ноги здесь ставить некуда. Разве что за счет комфорта переднего пассажира. Но выбираться из салона все равно придется через переднюю дверь, а это накладывает определенные ограничения на личные габариты. Положите назад рюкзак и не смешите людей.

Фото: Родион Газманов

В том, что касается медиасистемы и бортового компьютера, японские автопроизводители могут быть на редкость консервативными. Но RCF – впереди планеты всей.

Фото: Родион Газманов

ЖК приборная панель, отлично скомпонованные элементы управления и тачпад с тактильной отдачей – что может быть лучше?

Фото: Родион Газманов

В принципе, все в этом автомобиле сделано уютно. Как визуально, так и тактильно. Положив руку на рукоятку АКПП, начинаешь скучать по тем временам, когда большинство коробок были ручными.

Фото: Родион Газманов

Мы все ближе подбираемся к тесту в движении. Но сначала нужно нажать на кнопку Start. И услышать, как мелодично и брутально взревывает пятилитровый атмосферный двигатель. Музыка для ушей автолюбителя!

Фото: Родион Газманов

Вы знаете, мощный автомобиль на заднем приводе – подарок для любого любителя скорости и резких маневров. Легкий снос задней оси в поворотах будоражит и провоцирует на подвиги! Будьте аккуратны с этой машиной: за рулем Lexus RCF все время хочется большего, а вы на дороге все-таки не одни.

Фото: Родион Газманов

Старт со светофора мощный, уверенный и самое главное – громкий. Четыре с половиной секунды – и на спидометре сто километров в час! И это очень обидно, кстати, потому что предел по шкале здесь – 340, и значит, допустимая "сотня" – это даже не треть возможностей автомобиля! К тому же с увеличением скорости просадки по ускорению нет, и при нажатии тапки в пол на ста километрах в час тебя так же вжимает в кресло, как и на старте с места. В городе тесно.

При всем при этом у инженеров Lexus получилось сделать спортивный автомобиль невероятно комфортным. Отличная шумоизоляция, плавный ход подвески и мягкие сиденья – ключ к сердцу автолюбителя подобран!

Фото: Родион Газманов

Mark Levinson – производитель hi-end-аудиосистем, которые, впрочем, не везде хорошо звучат. В этом автомобиле, однако, читаемость звука прекрасная, без перегибов в виде режущего уха верха. Баланс отличный, и прибавление одного-двух делений на шкале низких частот - дело исключительно вкуса и музыкальных предпочтений.

Фото: Родион Газманов

Багажник здесь очень своеобразный: из-за небольшого клиренса и сложной компоновки запаска в днище багажника не поместилась и фактически находится в самом багажнике, прикрытая кожухом. "Никакая гитара сюда не поместится!" – думали вы. И жестоко ошибались. Потому что гитара как раз поместилась. Наверное, японские инженеры научились искривлять пространство. Другого объяснения я найти просто не могу.

Фото: Родион Газманов

Для кого этот автомобиль? Для тех, кто ценит комфорт и скорость в равной степени. Для тех, кто не стесняется карбоновых вставок в кузове, с учетом того, что по скоростным характеристикам эти вставки Lexus RCF очень даже заслужил. Да и вообще, кому какое дело, как выглядит ваша машина, особенно когда она выглядит сногсшибательно, а чтобы посмотреть на нее второй раз, вас нужно еще догнать?

Обзор подготовлен для издания Dni.Ru.

18 октября 2018, 18:07

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