Lexus RCF: в бреющем полете над асфальтом

Судьба снова свела меня с замечательным спортивным купе от японского автопроизводителя Lexus. Аргументом для пресс-парка было то, что я еще не включил автомобиль в серию "гаражных" фотографий. Аргументом для меня – что я еще не накатался и хотел ухватить период, когда на улице все еще есть шершавый асфальт, на котором пять литров 477-лошадного кайфа будут оправданны.



Lexus RC F Цена, руб. 6 484 000 Цена в минимальной конфигурации, руб. 6 484 000 Двигатель (объем/мощность, л. с.) 4968 / 477 Привод задний Разгон 0-100, сек. 4,5 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 10,8 / 18,5 Снаряженная масса, кг 1 765 Длина/ширина/высота, мм 4705/1845/1390 Клиренс 130 Объем багажника, л 366

Lexus RCF (не путать с RC) присутствует на российском рынке в одной-единственной комплектации. Take it or leave it. Забирай или уезжай. Или забирай и уезжай – этот вариант мне нравится куда больше. Выбор клиенту предоставляется только в цвете машины. Все остальное тут зафиксировано и неизменно.

От "младшего" RC, на первый взгляд, его можно отличить по черному углепластиковому капоту и воздухозаборнику на нем. Сзади RCF может похвастаться маааленьким спойлером, сбоку - отверстиями для вентиляции тормозных колодок. На этом внешние отличия заканчиваются. Не поймите меня неправильно: RC красивая машина. Но покатавшись на RCF, понимаешь, что вся эта красота без достойного двигателя может быть оценена только на парковке.

Внутри мне все нравится. Массивная консоль хоть и неудобна, когда хочешь обнять прекрасную пассажирку, провожая ее после совместного похода в театр, но зато создает ощущение защищенности (не у пассажирки) и наводит на ассоциации с кабиной боевого самолета. Прилепить телефон так, чтобы он ничего не закрывал (кроме как под стекло), здесь решительно невозможно.

Спортивнее сиденьям выглядеть уже некуда. Хоть напиши на них крупными белыми буквами "СПОРТ". Отверстия под подголовником не уменьшают коэффициент лобового сопротивления, но выглядят просто замечательно. И – да, сиденья удобны, что для спортивного автомобиля редкость.

Если вы взяли спортивное купе для того, чтобы с комфортом разместиться на заднем сиденье, вы неисправимый оптимист и совсем не разбираетесь в автомобилях. Ноги здесь ставить некуда. Разве что за счет комфорта переднего пассажира. Но выбираться из салона все равно придется через переднюю дверь, а это накладывает определенные ограничения на личные габариты. Положите назад рюкзак и не смешите людей.

В том, что касается медиасистемы и бортового компьютера, японские автопроизводители могут быть на редкость консервативными. Но RCF – впереди планеты всей.

ЖК приборная панель, отлично скомпонованные элементы управления и тачпад с тактильной отдачей – что может быть лучше?

В принципе, все в этом автомобиле сделано уютно. Как визуально, так и тактильно. Положив руку на рукоятку АКПП, начинаешь скучать по тем временам, когда большинство коробок были ручными.

Мы все ближе подбираемся к тесту в движении. Но сначала нужно нажать на кнопку Start. И услышать, как мелодично и брутально взревывает пятилитровый атмосферный двигатель. Музыка для ушей автолюбителя!

Вы знаете, мощный автомобиль на заднем приводе – подарок для любого любителя скорости и резких маневров. Легкий снос задней оси в поворотах будоражит и провоцирует на подвиги! Будьте аккуратны с этой машиной: за рулем Lexus RCF все время хочется большего, а вы на дороге все-таки не одни.

Старт со светофора мощный, уверенный и самое главное – громкий. Четыре с половиной секунды – и на спидометре сто километров в час! И это очень обидно, кстати, потому что предел по шкале здесь – 340, и значит, допустимая "сотня" – это даже не треть возможностей автомобиля! К тому же с увеличением скорости просадки по ускорению нет, и при нажатии тапки в пол на ста километрах в час тебя так же вжимает в кресло, как и на старте с места. В городе тесно.

При всем при этом у инженеров Lexus получилось сделать спортивный автомобиль невероятно комфортным. Отличная шумоизоляция, плавный ход подвески и мягкие сиденья – ключ к сердцу автолюбителя подобран!

Mark Levinson – производитель hi-end-аудиосистем, которые, впрочем, не везде хорошо звучат. В этом автомобиле, однако, читаемость звука прекрасная, без перегибов в виде режущего уха верха. Баланс отличный, и прибавление одного-двух делений на шкале низких частот - дело исключительно вкуса и музыкальных предпочтений.

Багажник здесь очень своеобразный: из-за небольшого клиренса и сложной компоновки запаска в днище багажника не поместилась и фактически находится в самом багажнике, прикрытая кожухом. "Никакая гитара сюда не поместится!" – думали вы. И жестоко ошибались. Потому что гитара как раз поместилась. Наверное, японские инженеры научились искривлять пространство. Другого объяснения я найти просто не могу.

Для кого этот автомобиль? Для тех, кто ценит комфорт и скорость в равной степени. Для тех, кто не стесняется карбоновых вставок в кузове, с учетом того, что по скоростным характеристикам эти вставки Lexus RCF очень даже заслужил. Да и вообще, кому какое дело, как выглядит ваша машина, особенно когда она выглядит сногсшибательно, а чтобы посмотреть на нее второй раз, вас нужно еще догнать?

Обзор подготовлен для издания Dni.Ru.