Лишенного прав мажора на Gelandewagen схватили после ДТП в Москве

В столице задержан один из участников скандальных гонок на Gelandewagen, произошедших в мае 2016 года, Авдувахоб Маджидов. Молодой человек угодил в ДТП, пишет RT.

Инцидент произошел 8 января в районе дома 66 по улице Профсоюзная. В результате два автомобиля получили повреждения, и водители для оформления ДТП вызвали наряд ГИБДД, передает РИА ФАН.

В результате проверки документов выяснилось, что один из участников аварии имеет паспорт и водительские права, выданные за границей. При этом бумаг о законности пребывания на территории России он не предъявил.

После этого сотрудники полиции опознали молодого человека как одного из участников скандальных гонок на Gelandewagen. Также было установлено, что суд лишил Маджидова водительских прав.