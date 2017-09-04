Назван самый популярный автомобиль России

Названы самые популярные машины в России. Первую тройку занимают автомобили отечественного производителя.

На первом месте расположилась Lada 2107 – сейчас по стране разъезжает 1,75 миллион "семерок". На второй строчке "шестерка", Lada 2106. В России зарегистрирован 1,62 миллиона моделей. Замыкает тройку лидеров Lada 4x4 с результатом 1,16 миллиона.

Отметим, что по данным агентства " Автостат", следующие четыре позиции также принадлежат "Авто-ВАЗу". Места с четвертого по седьмое заняли модели Lada 2109 878,5 тысяч, Lada 2110 829,8 тысяч штук, Lada 2114 773,4 тысяч копий и Lada 2105 751,5 тысяча моделей. И только на восьмой позиции расположилась самая популярная в России иномарка – Ford Focus. Их у нас в стране 704 тысячи.

В конце августа был опубликован список самых популярных машин в мире, и отечественный автопром вошел в топ-50 рейтинга. За полгода продукцию АвтоВАЗа купили 149 тысяч раз. Продажи российских автомобилей составляют 0,3% от общемирового показателя. Соседи отечественной марки по списку – Cadillac и MINI. В рейтинге европейских марок Lada на 16 месте.

Напомним, согласно данным опроса "Рамблер", 9% россиян считают отечественные авто лучшими по показателю соотношения цены, качества и внешнего вида. В этом плане российский автопром обогнал французских (3% респондентов), американских и китайских (по 2%) коллег. На первом же месте по этому параметру, по мнению прошедших опрос граждан, находятся машины из Японии – 34% респондентов. На втором месте угнездились корейские авто – 27% россиян отдали свой голос именно за них. Третье место немецким машинам обеспечили 18% респондентов.