Облысевшая Лерчек разрыдалась с ребенком на руках: что она сказала

Гражданский муж блогерши показал больную блогершу.

Сейчас 33-летняя Валерия Чекалина проходит через настоящий ад. Еще недавно она была символом успеха и бесконечной энергии, а сегодня борется за право просто проснуться завтра. Все изменилось в феврале, когда Лера родила четвертого ребенка от своего возлюбленного, танцора Луиса Сквиччиарини. Радость материнства длилась недолго. Почти сразу после родов врачи поставили страшный диагноз — рак желудка четвертой стадии.

Положение осложняется тем, что последние полтора года выдались для блогера крайне тяжелыми. Сначала бесконечные суды и скандалы с налогами, потом долгие месяцы под домашним арестом. Организм просто не выдержал такого стресса и выдал сбой. Сейчас Валерия проходит изнурительные курсы химиотерапии. На свежих снимках, которые сделал фотограф Гоша Камаев, Леру не узнать. Она сильно похудела, осунулась и почти не может стоять на ногах без посторонней помощи.

"Я очень люблю эту жизнь, и я обязательно буду жить. Вашими молитвами", – разрыдалась облысевшая и облачившаяся в парик Лерчек с ребенком на руках.

Эти кадры вызвали настоящий шок у подписчиков. На видео видно, как тяжело ей дается каждое движение и как сильно она измотана болью. Луис постоянно находится рядом с ней. Он взял на себя роль представителя семьи и честно рассказывает о состоянии любимой.

"Мы проживаем самый сложный момент", — пишет Луис в соцсетях.

Он просит людей продолжать молиться, потому что ситуация критическая. Стадия четвертая, прогнозы врачей обычно неутешительные, но близкие верят в чудо. Луис признается, что готов отдать все, лишь бы забрать ее боль себе. По его словам, Лера чувствует поддержку людей и очень благодарна за каждое доброе слово, хотя у нее почти нет сил выходить на связь.

Параллельно с борьбой за здоровье решаются и юридические проблемы. В конце марта стало известно, что Чекалина полностью закрыла долги перед налоговой. Сумма внушительная — 176 миллионов рублей. Дело о банкротстве прекратили, а уголовное производство приостановили из-за ее тяжелого заболевания. Суд сменил меру пресечения на запрет определенных действий, но сейчас главной тюрьмой для Леры стала ее собственная болезнь.

Напомним, что у Валерии есть еще трое детей от брака с Артемом Чекалиным. Сейчас они живут с отцом, пока мама пытается выжить. История Лерчек превратилась из яркой сказки в тяжелую драму. Тысячи людей надеются, что она сможет выкарабкаться ради своих четверых детей. Но пока остается только ждать и верить.