Lada вошла в рейтинг самых продаваемых машин в мире

Отечественные автомобили расположились на 50 месте рейтинга. За полгода продукцию АвтоВАЗа купили 149 тысяч раз.

Это на 11,5% процентов больше, чем показатели Lada за прошлый год. Таковы данные исследования статистического портала focus2move. Продажи российских автомобилей составляют 0,3% от общемирового показателя. Соседи отечественной марки по списку – Cadillac и MINI. В рейтинге европейских марок Lada на 16 месте.

На первой сточке в рейтинге самых продаваемых машин остается Toyota. За первое полугодие 2017 года японский концерн продал четыре с половиной миллиона автомобилей. На втором и третьем месте находятся Volkswagen и Ford. У обоих производителей продано чуть больше трех миллионов машин. В топ-10 также вошли Nissan (2 518 903), Honda (2 507 981), Hyundai (2 089 810), Chevrolet (1 901 934), Renault (1 337 123), Kia (1 330 867) и Mercedes (1 278 720).

Отметим, что 50 позиция – это не рекорд для АвтоВАЗа. В 2014 году аналитики поставили Lada на 38 место. После этого на отечественном автомобильном рынке начался кризис, и в этом году продукция российского производителя впервые вернулась в топ-50.

Популярный автоэксперт Виталий Богданович прокомментировал iReactor данную ситуацию. Он заметил, что рост отечественного автогиганта связан с грамотной политикой государственной поддержки, которая умело ассимилирована с зарубежными инвестициями. Помимо этого, в концерне работают "сливки" инженерного автомира, что помогает компании занимать всё более высокие строчки авторитетных рейтингов, уверен эксперт.