Бетон вместо сада, бытовые ножи вместо шпаг: Олег Долин превратил "Ромео и Джульетту" в страшную драму о современной жестокости

Режиссер напрочь отказался от красивых декораций.



В Театре Вахтангова прогремела премьера, от которой у многих зрителей пошли мурашки по коже. Олег Долин выкинул на свалку все эти привычные розовые сады и резные балкончики. Вместо них на сцене — горы серого бетона и ржавая арматура. Это мир индустриальных окраин, где опасно просто находиться. Режиссер прямо говорит, что старая история сегодня должна выглядеть именно так — жестко и без лишних украшений, сообщает Клео.ру. По его мнению, гнев и нетерпимость сейчас буквально висят в воздухе наших улиц, и Шекспир об этом знал лучше всех.

Самое пугающее в этой версии — это полный отказ от романтики. Здесь нет красивых драк на шпагах. Герои кромсают друг друга обычными кухонными ножами. Смерть в спектакле нелепая, бытовая и по-настоящему страшная. Долин считает, что в наше время нужно смотреть на насилие именно так, без ложного пафоса.

"Любовь как спасительная сила, которая в итоге... погибнет", – вынес свой вердикт в беседе с журналистами режиссер.

Эти слова звучат как окончательный приговор подросткам, которые с самого начала не имели шанса на спасение в мире, переполненном ненавистью.

Для Долина Шекспир — это не пыльная классика, а история, которая происходит прямо сейчас. Он уверен, что нетерпимость никуда не делась. Этот "ужасный огонь" бушует и между странами, и внутри обычных семей. В его спектакле все герои заслуживают симпатии, ведь отрицательных персонажей в привычном смысле здесь нет. Есть только трагедия случая и глупого стечения обстоятельств. Но именно любовь остается той единственной правдой, за которую герои платят самую высокую цену.

Сценография спектакля — это слепок памяти из начала восьмидесятых. Те самые бетонные плиты со станций и заброшенных строек, среди которых многие из нас когда-то впервые встречались. Режиссер отказался от привычной музыки Прокофьева, заменив ее на Джона Леннона и современные ритмы. Даже голос за кадром принадлежит самому Долину, который читает сокращенный перевод Бориса Пастернака. Он не побоялся перекроить текст, потому что считает, что сейчас важнее честный разговор о том, что происходит вокруг нас.

В мире арматуры и бетона чувства умирают первыми, но они — единственное, что дает надежду. Это спектакль о том, как трудно победить в себе нечеловеческое, когда вокруг все рушится. Долин создал зеркало нашей реальности, в которое порой очень неприятно смотреть, но отвести взгляд невозможно. Любовь здесь — это приговор, но только она способна победить все гиблое и злое, даже если цена окажется слишком высокой.