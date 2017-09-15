В Москве объяснили ситуацию с парковкой у посольства США

В Администраторе московского парковочного пространства разъяснили ситуацию с парковкой у посольства США. Теперь там могут оставлять автомобили все желающие.

Решение было приятно в связи с острой нехваткой мест, передает НТВ.ru. Ранее у консульства США в Санкт-Петербурге вместо парковки организовали разворот и пешеходный переход, сообщает РИА Новости.