В Москве объяснили ситуацию с парковкой у посольства США

В Администраторе московского парковочного пространства разъяснили ситуацию с парковкой у посольства США. Теперь там могут оставлять автомобили все желающие.
Решение было приятно в связи с острой нехваткой мест, передает НТВ.ru. Ранее у консульства США в Санкт-Петербурге вместо парковки организовали разворот и пешеходный переход, сообщает РИА Новости.
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