Рассекречен дизайн эксклюзивной версии Lada Vesta Cross

В Сети появились снимки эксклюзивной версии нового отечественного автомобиля Lada Vesta Cross. На фотографиях можно тщательно рассмотреть все внешние изменения в дизайне машины.

Lada Vesta SW Cross Exclusive впервые попала в кадр в одном из автосалонов Ижевска. Администратор центра установки охранных систем Денис Судовиков написал в группе организации в социальной сети Facebook, что автомобиль "еще не продают, а они уже тонируют и ставят сигнализацию". По словам руководителя группы, эта машина принадлежит местному автозаводу.

Автор снимков сообщил, что главные особенности новинки – это видоизмененный багажник, лючок бензобака, бокс-подлокотник и охлаждаемый бардачок. Администратор группы рассказал, что Lada Vesta SW Cross Exclusive оснащена 1,8-литровым мотором, она работает на "механике".

Добавим, что эксклюзивная версия новой модели Lada окрашена в ярко-синий цвет. Именно о такой расцветке просили многие любители отечественного автопрома. Также в Vesta SW Cross необходимо отметить примечательный спойлер и антенну, которая выполнена в форме плавника.

Ранее в июне 2017 года концерн "АвтоВАЗ" официально представил дизайн стандартных моделей Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW. Дорожный просвет первой машины составляет 203 миллиметра, второй – 178 миллиметров. Тогда же представители завода рассказали, что среди особенностей новых автомобилей – наружная кнопка открывания багажника, запираемый лючок бензобака и задние дисковые тормозные механизмы.

Напомним, 21 июня 2017 года официальные дилеры Lada запустили предзаказ Exclusive-версии нового городского кроссовера Lada Xray. Начальная стоимость автомобиля составляет 805 900 рублей.

