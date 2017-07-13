В Москве у безработной угнали Mercedes за 12 млн

Угрожая менеджеру столичного автосервиса предметом, похожим на пистолет, злоумышленники забрали документы и ключи, после чего угнали Mercedes AMG SLS стоимостью 12 миллионов рублей. Элитный спорткар принадлежал безработной москвичке – она обратилась с заявлением в полицию, сообщает сайт НТВ.Ru.
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