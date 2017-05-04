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Авто

В ДТП с машиной полиции пострадали четыре человека

прочитано 358 раз

В Мурманске полицейский автомобиль угодил в ДТП. В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе двое сотрудников полиции, передает Flashnord.

Как установили правоохранители, водитель BMW X5 не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на встречную полосу и столкнулся со служебным УАЗ. По данному инциденту проводится проверка.


4 мая 2017, 18:58

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