В ДТП с машиной полиции пострадали четыре человека

В Мурманске полицейский автомобиль угодил в ДТП. В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе двое сотрудников полиции, передает Flashnord.

Как установили правоохранители, водитель BMW X5 не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на встречную полосу и столкнулся со служебным УАЗ. По данному инциденту проводится проверка.





