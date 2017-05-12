Последствия крупной аварии в Петербурге попали на видео

На пересечении улицы Сизова и Парашютной в Приморском районе Санкт-Петербурга столкнулись легковой автомобиль и фургон. Удар был такой силы, что у грузовика оторвался контейнер. Водитель легковушки повредил ногу. Значительная часть перекрестка оказалась закрытой для движения.

На месте работают сотрудники полиции, МЧС и медики. Последствия аварии попали на камеры наружного наблюдения. Очевидцы также сняли место ДТП на видео. Запись опубликовал портал Life.ru.



