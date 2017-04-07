Машина с десятью детьми перевернулась во время погони с ДПС

Сотрудники ДПС ГИБДД заметили одной из улиц Архангельска заметили автомобиль ВАЗ-2109, нарушивший правила дорожного движения. На требование дорожных полицейских об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться. Во время погони нарушитель неоднократно и грубо нарушал правила дорожного движения и создавал аварийно опасные ситуации. "В районе железнодорожного переезда у поселка Силикатный он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства", – цитирует Flashnord сообщение регионального управления МВД России по региону. В перевернутом автомобиле сотрудники ГИБДД обнаружили десять подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Некоторые из них в ходе ДТП получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

