BMW утонул в пруду на юго-востоке Москвы

Автомобили Mazda и BMW столкнулись на пересечении Батайского проезда и улицы Маршала Голованова в районе Марьино на юго-востоке Москвы, передает РИА Новости. После удара немецкая иномарка съехала в водоем. Очевидцы сняли последствия ДТП на видео. Сообщается, что в аварии пострадал водитель Mazda. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.