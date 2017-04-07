BMW утонул в пруду на юго-востоке Москвы

Автомобили Mazda и BMW столкнулись на пересечении Батайского проезда и улицы Маршала Голованова в районе Марьино на юго-востоке Москвы, передает РИА Новости. После удара немецкая иномарка съехала в водоем. Очевидцы сняли последствия ДТП на видео. Сообщается, что в аварии пострадал водитель Mazda. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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