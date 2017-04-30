Улицы Москвы перекроют на 1 Мая

Ряд улиц в центре Москвы 1 мая будет перекрыт в связи с праздничной демонстрацией. Так, с 11:00 до 15:00 движение остановят на Калужской площади, Большой Якиманке, Большой Полянке, на Малом Каменном мосту, Большом Каменном мосту, Моховой, Охотном Ряду и на Театральной площади, передает агентство городских новостей "Москва". Кроме того, с 13:00 в связи с проведением первомайской демонстрации будет перекрыто движение на участке улицы Заморенова от домов 14-16 до улицы Трехгорный Вал, а также на самом Трехгорном Валу в районе пересечения с улицей Заморенова. Также закроют проезд по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского. Уточняется, что движение автотранспорта будет возобновляться по мере прохождения колонны демонстрантов.