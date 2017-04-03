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Авто

Десяткам тысяч водителей запретили садиться за руль

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Более 30 тысяч водителей, которым противопоказано садиться за руль, выявили за минувший год сотрудники Генпрокуратуры. Во многом надзорному ведомству помогла база наркозависимых лиц.
прочитано 1814 раз

Свыше 33 тысяч дел в отношении автомобилистов направили в прошлом году в суды сотрудники Генпрокуратуры. Как выяснилось, этим гражданам по разным причинам запрещено садиться за руль.

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"Лиц, имеющих противопоказания к вождению, прокуроры требовали лишать водительских удостоверений и прекращать действие их права на управление транспортными средствами. Кроме того, ведомство добивалось отмены решений медкомиссий о признании таких водителей годными к вождению", – цитирует Lenta.ru официального представителя ведомства Александра Куренного.

Большую часть заявлений суды уже рассмотрели, 30 тысяч из них удовлетворены. К примеру, в Саратовской области лишены водительских прав более 200 человек из 269 "негодных" к вождению. Как признал представитель Генпрокуратуры, вычислять нарушителей помогла единая региональная база наркозависимых лиц.

На днях ведомство отчиталось о борьбе с нарушениями миграционного законодательства. Так, за 2016 год по инициативе Генпрокуратуры к административной и дисциплинарной ответственности были привлечены шесть тысяч лиц, более полутора тысяч уголовных дел было возбуждено по итогам прокурорских проверок. Всего за минувший год ведомством выявлено более 39 тысяч нарушений миграционного законодательства.

Автор: Игорь Силецкий3 апреля 2017, 10:43

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