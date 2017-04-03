Десяткам тысяч водителей запретили садиться за руль
Свыше 33 тысяч дел в отношении автомобилистов направили в прошлом году в суды сотрудники Генпрокуратуры. Как выяснилось, этим гражданам по разным причинам запрещено садиться за руль.
"Лиц, имеющих противопоказания к вождению, прокуроры требовали лишать водительских удостоверений и прекращать действие их права на управление транспортными средствами. Кроме того, ведомство добивалось отмены решений медкомиссий о признании таких водителей годными к вождению", – цитирует Lenta.ru официального представителя ведомства Александра Куренного.
Большую часть заявлений суды уже рассмотрели, 30 тысяч из них удовлетворены. К примеру, в Саратовской области лишены водительских прав более 200 человек из 269 "негодных" к вождению. Как признал представитель Генпрокуратуры, вычислять нарушителей помогла единая региональная база наркозависимых лиц.
На днях ведомство отчиталось о борьбе с нарушениями миграционного законодательства. Так, за 2016 год по инициативе Генпрокуратуры к административной и дисциплинарной ответственности были привлечены шесть тысяч лиц, более полутора тысяч уголовных дел было возбуждено по итогам прокурорских проверок. Всего за минувший год ведомством выявлено более 39 тысяч нарушений миграционного законодательства.
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