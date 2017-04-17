Москвичей предупредили об опасности
Основные затруднения в связи с гололедицей наблюдаются в районах эстакад, а также в местах подъемов и спусков. Сложнее всего ситуация на МКАД, на ТТК в районе Хорошевской и Лужнецкой эстакад, Кутузовского тоннеля, а также на вылетных магистралях в сторону центра.
"Автомобилистов, которые уже сменили резину на автомобиле на летнюю, просим воспользоваться общественным транспортом", – сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД). Водителей призывают быть более внимательными и аккуратными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
На столичных дорогах из-за наледи отмечается большое число аварий. Так, около 20 машин столкнулось 17 апреля на Носовихинском шоссе. В аварии пострадали два человека, сообщает Life.ru.
Убрали скребок из машины? И зря! #авто #москва #погода #сновазима❄❄❄ https://t.co/vUMyhERCap— АвтоТвиттер (@dorogi_kozerogi) 17 апреля 2017 г.
Кроме того, более десяти машин столкнулись на Бородинском мосту в центре Москвы. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, передает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы столичного управления ГИБДД.
Мокрый снег и до https://t.co/EruroXd9jD #Москва #погода #прогнозпогоды pic.twitter.com/txb9U4zRkp— Пульс-Планеты247 (@pulsplanety247) 16 апреля 2017 г.
Как писали Dni.ru, в столичном регионе на этой неделе ожидается холодная и снежная погода. Температура воздуха в ближайшие дни в Москве и области будет на шесть градусов ниже климатической нормы.
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