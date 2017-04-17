Москвичей предупредили об опасности

В связи с ухудшением погодных условий в столице, в частности, из-за гололедицы, увеличилось количество ДТП. Движение автотранспорта в Москве существенно затруднено.

Основные затруднения в связи с гололедицей наблюдаются в районах эстакад, а также в местах подъемов и спусков. Сложнее всего ситуация на МКАД, на ТТК в районе Хорошевской и Лужнецкой эстакад, Кутузовского тоннеля, а также на вылетных магистралях в сторону центра.

"Автомобилистов, которые уже сменили резину на автомобиле на летнюю, просим воспользоваться общественным транспортом", – сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД). Водителей призывают быть более внимательными и аккуратными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

На столичных дорогах из-за наледи отмечается большое число аварий. Так, около 20 машин столкнулось 17 апреля на Носовихинском шоссе. В аварии пострадали два человека, сообщает Life.ru.

Кроме того, более десяти машин столкнулись на Бородинском мосту в центре Москвы. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, передает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы столичного управления ГИБДД.

Как писали Dni.ru, в столичном регионе на этой неделе ожидается холодная и снежная погода. Температура воздуха в ближайшие дни в Москве и области будет на шесть градусов ниже климатической нормы.