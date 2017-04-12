Москву накрыл снежный апокалипсис

На Москву обрушился снежный апокалипсис. Синоптики предупреждали о возможном возвращении холода и снега, но все же весенняя метель стала неожиданностью для жителей и гостей столицы.

Поразились они и силе стихии. "Ветер вывернул зонт в руках!" – сообщил один из очевидцев корреспонденту Dni.Ru. Автолюбители ожидают, что осадки негативно скажутся на и без того непростой транспортной ситуации в городе.