Москву накрыл снежный апокалипсис

На Москву обрушился снежный апокалипсис. Синоптики предупреждали о возможном возвращении холода и снега, но все же весенняя метель стала неожиданностью для жителей и гостей столицы.
Поразились они и силе стихии. "Ветер вывернул зонт в руках!" – сообщил один из очевидцев корреспонденту Dni.Ru. Автолюбители ожидают, что осадки негативно скажутся на и без того непростой транспортной ситуации в городе.
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