Москву парализовал ледяной шторм

В столичном регионе на этой неделе ожидается холодная и снежная погода. Температура воздуха в ближайшие дни в Москве и области будет на шесть градусов ниже климатической нормы.

Холодный атмосферный фронт пришел в столичный регион в ночь на 17 апреля, хотя погода начала портиться еще днем 16 апреля, когда на Москву и область обрушился снег с дождем. На дорогах образовалась гололедица.

"В ближайшие две недели жители Москвы и области будут находиться во власти арктического холода с ночными заморозками. Днем – скромные +2… +7, может, с трудом иногда до +10. Осадки в смешанной фазе", – цитирует газета "Известия" ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Эксперт назвал и причину непогоды: весна "началась бешеными темпами, каких не было последние 30-40 лет, снег сошел на три недели раньше положенного", сообщает "Московский комсомолец". Природа просто решила "вернуть долг".

"С Северной Атлантики к нам надвигается мощный циклон – гигантская циклоническая воронка, которая несет в себе несколько ядер более мелких циклонов", – отметил Тишковец. В ней уже оказались большая часть Европейской России, Урал и Сибирь.

На столичных дорогах из-за наледи отмечается большое число аварий. По состоянию на 09:00 мск 17 апреля в регионе образовались пробки в шесть баллов. В московских аэропортах отменены 15 рейсов, задержаны – 17.

Заведующий лабораторией биологии развития растений кафедры высших растений биофака МГУ Владимир Мурашев уверен: грустить из-за плохой погоды не стоит. "Самое время вспомнить поговорку "Май холодный – год хлебородный", – заявил эксперт.

По его мнению, эта фраза как нельзя лучше подходит к нашей полосе. "Заморозки увеличивают продуктивность злаковых культур, их урожай будет необыкновенно хорош!" – пояснил Мурашев.

По данным синоптиков, весеннее тепло вернется в регион только в конце апреля. При этом дневная температура может повыситься до +15…+20.