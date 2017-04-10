"СПБ.АВТО": Губернатор должен уделять больше внимания городским дорогам

О низком качестве дорог в Петербурге, о растущем количестве ДТП, о провальном проекте платных парковок и бездействии городских властей в борьбе с теми, кто паркуется на газонах, рассказал руководитель общественной организации "СПБ.АВТО" Святослав Данилов.

Из года в год весной, как в киноленте "День сурка", российские дороги "сходят" вместе со снегом. Журналисты устали обыгрывать проблему в газетных заголовках, а юмористы едва ли придумают новую шутку на тему "дураки и дороги". Отсутствие общественной дискуссии или громкой петиции можно объяснить лишь тем, что "привыкли".

– Как вы оцениваете дорожно-транспортную ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день в Петербурге?



– Если говорить об организации дорожного движения, то я поставлю оценку "4". По сравнению с Москвой у нас все очень даже неплохо, и дело не только в том, что в Петербурге меньше водителей. Наша общественная организация тесно сотрудничает с дирекцией по организации дорожного движения, и мы видим, что они прикладывают максимум усилий для наиболее эффективной организации движения.

– А если говорить о качестве петербургских дорог?

– Что касается качества дорожного покрытия, я поставлю 2, ну максимум 3 с минусом. Многие говорят: "Все познается в сравнении, посмотрите на Новгород". Нет, мы живем в Петербурге, и ориентироваться на то, что где-то хуже, не нужно. Каждый год у меня в марте возникает дежавю, потому что журналисты стабильно задают одни и те же вопросы. Проблема не в том, что ваши коллеги не могут придумать новых, просто старые проблемы повторяются раз за разом. Я уже четыре года занимаю должность руководителя общественной организации и уже четыре года слышу об одних и тех же улицах и одних и тех же связанных с ними проблемах.

– Можно ли сопоставить по качеству петербургские дороги с европейскими?

– У нас крупная общественная организация, и многие ее члены ездят в Европу, в том числе в соседнюю Финляндию, и конечно, по их отзывам можно сказать, что там все значительно лучше, чем у нас. Начиная от уборки дорог и заканчивая ремонтом. Если Финляндии поставить 5, то у Петербурга будет 3, а, например, в Новгороде и вовсе 1. В начале марта я был в командировке в Великом Новгороде и привез оттуда ремонт ступичных подшипников с двух сторон.

– А как в городе организованы дорожно-транспортные работы?

– Не приходится говорить как о качестве новых дорог, так и о качестве ремонта старых. Может быть, руки не из того места растут, может быть, материалы не из того места везут. Все, что у нас в городе строится или ремонтируется, через год, как правило, приходит в негодность.

– Пугающее количество ДТП – исключительно проблема недостаточной подготовки водителей или же вопрос в том, что движение организованно некачественно?

– Львиная доля ДТП происходит по вине водителей. Это и нарушение правил дорожного движения, и низкий уровень культуры вождения. Причем такая ситуация характерна не только для региона, но и по стране в целом.

Однако, согласно статистике, 30% ДТП происходят из-за низкого качества дорожного покрытия: ямы, стертая разметка, знаки, отсутствие светофоров и прочее. В первую очередь, конечно, ямы.

-В достаточной ли степени проводится просветительская работа среди пешеходов и водителей?

– У ГИБДД замечательная социальная реклама, но ее нигде не крутят. Если говорить о Петербурге, то у нас по сути остался только телеканал "Санкт-Петербург", но давайте ответим честно, как часто мы его включаем? Говорить о проведении эффективной политики просвещения по вопросам безопасности дорожного движения не приходится. Нужно вести работу в СМИ, в социальных сетях. "ВКонтакте" сейчас очень много контекстной рекламы, договорились бы с ними, чтобы раз в месяц мелькала социальная реклама на тему безопасного вождения: кто-то пролистнет, а кто-то задумается. И даже если одну жизнь удастся спасти, это уже победа.

– Почему городские власти, и губернатор в частности, не уделяют достаточного внимания дорогам и безопасности движения?

– В вопросах пропаганды безопасности дорожного движения есть ориентация на федералов. Безусловно, и на уровне региона Георгий Сергеевич мог бы инициировать какую-либо просветительскую деятельность, все рычаги для этого есть: комитет по печати, комитет по молодежной политике. О причинах я могу только догадываться: очевидно, пропаганда соблюдения ПДД и общедорожной грамотности в списке приоритетов городского правительства стоит не на первом месте. Что касается качества дорог, то, в первую очередь, это проблема финансирования. Мало денег, городские власти реализуют не те проекты и неэффективно тратят деньги.

– Расходы на содержание дорог в 2016 году составили около семи млрд рублей, на ремонт – почти три, а общие расходы на развитие транспортной инфраструктуры Петербурга достигли суммы в 38 707 530 000 рублей. Насколько эти 38 млрд изменили ситуацию на дорогах Петербурга? Средства были потрачены эффективно?

– В 2016 году я могу назвать единственную эффективную меру – открытие Западного скоростного диаметра. Но в рамках указанной суммы она кажется совершенно недостаточной. Также был отремонтирован ряд дорог, но здесь мы опять же возвращаемся к качеству ремонтных работ. Не могу утверждать наверняка, так как не знаком со всеми позициями в планах профильных ведомств, но как у водителя у меня нет ощущения, что средства были потрачены с умом.

– Дирекция транспортного строительства регулярно проворачивает один и тот же трюк – заключает контракты без аукциона или отклоняет заявки участников и просто платит за это небольшой штраф в УФАС, где регулярно находят нарушения со стороны ДТС. Что вы скажете о прозрачности заключения госконтрактов на ремонт и строительство дорог?

– Если нынешняя организация конкурсных процедур допускает к строительству компании, которые делают плохие дороги, то нужно совершенствовать конкурсные процедуры. Я однажды общался с одним чиновником, который рассказал мне такую историю: несколько лет назад в Петербурге многие конкурсы на установку светофоров выигрывала одна компания из Новосибирска. Но в 70% случаев после победы в конкурсе она понимала, что за установленную цену не сможет поставить светофор, и приходилось проводить новый конкурс. Чем это плохо: теряется два-три месяца, а светофоры, как правило, устанавливаются в местах, где регулярно случаются аварии, и стало быть задержка во времени в данном случае могла стоить человеческих жизней.

– Стоит ли губернатору вмешаться в ситуацию с ДТС, ведь речь идет о бюджетных деньгах и качестве наших дорог?

– Если говорить конкретно о закупках, то, по моему мнению, в первую очередь необходимо вмешаться федеральным властям, а также совершенствовать федеральное законодательство.

Губернатор города, безусловно, должен вмешаться в эту ситуацию, это его прямая обязанность. Будь я губернатором Петербурга, я бы каждый день, ездя на работу и с работы, менял маршрут следования. Во-первых, чтобы лучше знать ситуацию на дороге. Во-вторых, участки дороги, где появляется первое лицо города или государства, ремонтируются быстрее и качественнее.

На мой взгляд, губернатор должен больше участвовать во всем, что касается городских дорог. Выезжать с неожиданными проверками и всегда держать руку на пульсе, чтобы подрядчики понимали, что их контролируют.

Вот, например, вице-губернатор Игорь Албин периодически устраивает такие проверки и даже подключает общественников для контроля работ. В прошлом году представители трех общественных организаций, в том числе и нашей, ездили на проверку качества строительных работ на проспекте Испытателей. Конечно, мы ограничены в технических средствах, у нас нет дорогих приборов и мы не можем вынуть кусок асфальта, чтобы проверить его качество. Но какие-то вещи мы увидеть можем, сформулировать проблему и передать ситуацию на контроль вице-губернатору. Кстати, в том случае эффект был потрясающий: мы собрали замечания, передали все это Албину, и недоработки были устранены в кратчайшие сроки. В тот раз подрядчики вместе с нами пришли на объект и, убежден, чувствовали себя под колпаком.

– Платные парковки так и не завоевали доверие петербуржцев – загрузка парковочных пространств составила 34%? Можно ли говорить о неграмотной дорожной политике Смольного или проблема в жадности автомобилистов?

– Проект, безусловно, провальный, это цирк. Основная проблема – необязательность оплаты платной парковки, нет механизмов привлечения к ответственности. То, что находятся 18% людей, которые платят за эту парковку, это уже большое чудо. Честно признаюсь, я отношусь к этим людям, но скорее в силу своего общественного положения. Если руководитель общественной организации сам не будет платить за платную парковку или ездить пьяным за рулем, то мне не стоит занимать такую должность.

Мы, автомобильное сообщество, уже с улыбкой следим за развитием ситуации. Каждый день обещают, что вот-вот начнут штрафовать нарушителей. То инициируют изменения в федеральное законодательство, то пытаются договариваться с судебными приставами. Все это кажется смешным, потому что ситуация с мертвой точки не сдвигается. Мы выработали перечень недостатков платных парковок, но ни одна из девяти проблем не была устранена. Тем не менее город собирается расширять зону платной парковки, и, насколько мне известно, это будет делаться за счет заключения соглашений с коммерческими структурами. Платной парковкой будет заведовать коммерческая структура, то есть в городе откроется целый ряд платных стоянок. Фактически начнут торговлю улицами.

Все это очень печально. В моем понимании институт платных парковок необходим городу для лучшей организации движения, однако в Петербурге реализация оказалась на самом низком уровне.

– Губернатор достаточно вмешался в этот вопрос?

– Ему, конечно, стоило хотя бы высказаться. Мне было бы очень интересно послушать, но на эту тему у нас никто не хочет говорить. С другой стороны, что говорить, когда и так все понятно: создали очередной неэффективный механизм, потратив кучу денег.

Понятно, что губернатор не может заниматься всем сразу. Его задача – собрать команду и курировать выполнение вопроса, оценивать эффективность. Если специалисты действуют неэффективно, то им нужно либо подсказывать, либо менять их.

– В 2012 Полтавченко назвал жлобами недовольных правительственным кортежем петербуржцев. Насколько приемлемо губернатору давать такую характеристику жителям своего города? Должны ли чиновники получать привилегии на дорогах?

– Конечно, подобные формулировки не должны звучать из уст первого лица города, разве что в адрес террористов. Жителей города, которые недовольны бесконечным стоянием в пробках из-за того, что туда-сюда катаются чиновники, так называть категорически нельзя. Я считаю, чиновники в принципе не должны передвигаться по городу, блокируя движения транспорта.

– Как по-вашему, насколько эффективно губернатор борется с парковкой на газонах?

– Проблема насущная, при этом ее решение не требует каких-то сверхусилий, но городские власти бездействуют. Необязательно укладывать на эти места асфальт, можно положить специальную сетку: и газон остался бы, и парковочное место появилось бы. И напротив, есть Парнас, где ситуация с парковками плачевная.

Городским властям необходимо провести ревизию всех газонов в Петербурге, понять, где газон реально нужен, и в таких случаях огородить его и сделать качественно и красиво. А в тех случаях, когда газон избыточен, – убрать или накрыть спецсеткой. При этом стоит дать больше власти муниципальным органам власти.

Представьте, если бы вы были обязаны заплатить пять тыс. рублей за парковку на газоне? Была бы неотвратимость, и проблема решилась бы. Нужно больше политической воли и губернатора, и комитетов, и муниципальных органов власти.

– Каких проблем мы не коснулись в ходе беседы, но о них необходимо сказать?

– Вопрос переправы через Неву. Есть ограничения для автомобилистов, и нам регулярно говорят о решениях, но это пока лишь слова. Разговоры ведутся и про Орловский туннель, и про Большой Смоленский мост, между Володарским и Александра Невского. Все проекты заморожены, и будет печально, если они так и не будут реализованы.

– Нарисуйте образ идеального губернатора Петербурга.

– Ответственный человек, который любит Петербург. Думаю, он обязательно должен именно здесь родиться, чтобы чувствовать и соответствовать особой атмосфере города. Способный к решениям, решительный, с политической волей. Тот, кто готов публично говорить о проблемах и признавать свои ошибки.