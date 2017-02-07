В Москве автомобиль протаранил киоск с мороженым

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На шоссе Энтузиастов такси на большой скорости протаранило припаркованные у обочины машины и влетело в киоск с мороженым. Предположительно, водитель не справился с управлением, передает Life.ru.
От удара крышу машины смяло, таксист получил травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
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