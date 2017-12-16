На севере Москвы иномарка сбила женщину с детьми

На севере столицы автомобиль Ford Focus сбил троих пешеходов. ДТП произошло на Ходынском бульваре, передает агентство "Москва".
В результате инцидента травмы получили женщина и двое детей – девяти и полутора лет. Отмечается, что пострадавшие переходили проезжую часть по пешеходному переходу.
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