На севере Москвы иномарка сбила женщину с детьми

На севере столицы автомобиль Ford Focus сбил троих пешеходов. ДТП произошло на Ходынском бульваре, передает агентство "Москва".

В результате инцидента травмы получили женщина и двое детей – девяти и полутора лет. Отмечается, что пострадавшие переходили проезжую часть по пешеходному переходу.