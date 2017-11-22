Очередной плевок в общество: мажоры устроили беспредел на дороге

В сообществе RichRussianKids ("Богатые русские дети") в Instagram появилось очередное видео, где представители золотой молодежи бахвалятся своим пренебрежением правилами дорожного движения. На записи видно, как автомобиль Mercedes-Benz Gelandewagen едет по разделительной полосе на Кутузовском проспекте. Следом за ним устремляется другое авто.

"Когда одного ракурса мало, приходится с собой брать друзей для съемки", – объяснили решение выложить два ролика одного и того же нарушения в сообществе RichRussianKids. По данным телеканала "360", действия авторов видео попадают под статью "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона" Кодекса об административных нарушениях. Если дерзких гонщиков удастся найти, то им грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей.