У здания Минобороны в Москве устроили гонки

Госавтоинспекция приступила к расследованию скандального инцидента. Ее сотрудники изучают видеозапись случившегося.

Два внедорожника мчались наперегонки у здания Минобороны. При этом они бессовестно нарушали скоростной режим и ПДД.

"Видеозапись изучается сотрудниками Госавтоинспекции. Проводится административное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего", – цитирует представителя пресс-службы столичного управления ГИБДД телеканал "360".