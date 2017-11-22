У здания Минобороны в Москве устроили гонки
Два внедорожника мчались наперегонки у здания Минобороны. При этом они бессовестно нарушали скоростной режим и ПДД.
"Видеозапись изучается сотрудниками Госавтоинспекции. Проводится административное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего", – цитирует представителя пресс-службы столичного управления ГИБДД телеканал "360".
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